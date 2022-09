S. Teresa, viabilità caos in via Fratelli Lo Schiavo all'uscita di scuola. C'è chi invoca il senso unico - Tempostretto

Gli agenti della polizia locale hanno fatto quanto hanno potuto ma la strada è stretta e basta uno scuolabus per mandare il traffico in tilt

S. TERESA DI RIVA – Viabilità caos oggi in via Fratelli Lo schiavo, dove sorge la sede dell’Istituto comprensivo di S. Teresa di Riva. L’ingorgo si è registrato all’ora di uscita dei ragazzi delle Medie (alle 12, 45) e, successivamente, all’uscita dei bambini che frequentano le classi della Primaria “Felice Muscolino” (alle 13, 15) ospitate da un paio di anni in via provvisoria nella sede del Comprensivo, in attesa della ristrutturazione del Plesso che sorge lungo la centrale via Francesco Crispi. Poco hanno potuto fare gli agenti della Polizia locale, che erano presenti in via Fratelli Lo Schiavo. La strada è stretta e basta uno scuolabus od un qualsiasi “furgone” per mandare in tilt il traffico, come è accaduto oggi e come si evince dalla foto. Traffico rimasto a lungo paralizzato.

Auto imbottigliate per 20 minuti

Tanti gli automobilisti che hanno… imprecato nell’attesa che la situazione si sbloccasse. Le auto sono rimaste di fatto imbottigliate per oltre venti minuti. “Lo abbiamo più volte segnalato agli amministratori – il coro unanime – ma non è stato mai preso alcun provvedimento”. La speranza è che simili disagi non si verifichino più (eravamo solo al primo giorno di scuola alle Medie). Ma perché ciò accada è necessario che l’Amministrazione comunale intervenga, magari istituendo il senso unico nelle caotiche ore di ingresso e uscita dal plesso scolastico. Quest’anno, lo ricordiamo, gli ingressi e le uscite non sono più scaglionate come nei due anni precedenti, caratterizzati dalla Pandemia, in cui era necessario evitare assembramenti.