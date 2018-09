Un’Impresa Epica:il doppio appuntamento di Sicindustria Giovani Messina

L’Impresa Etica non è un’impresa eroica. Questa la sfida portata avanti dal Gruppo Giovani di Sicindustria che sabato 22 si renderà protagonista di due appuntamenti presso la Camera di Commercio a partire dalle 16.

L’obiettivo di “Impresa Eroica”è quello di contribuire al dialogo tra impresa e società per ristabilire una nuova fiducia nelle imprese, punto di partenza essenziale per innescare sviluppo socio-economico.

Due gli appuntamenti in programma previsti dal Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Messina presieduto da Sveva Arcovito. Dalle 16 alle 19 si svolgeranno due tavole rotonde sui temi di “Impresa vs Società” e “Impresa vs Territorio”.Il pomeriggio di confronto, moderato e coordinato dai giornalisti Alessio Gaspanello e Giuseppe D’Avella, vedrà protagonisti Eugenio Sidoli, Presidente e AD di Philip Morris Italia; Giulia Giuffrè, Marketing manager di Irritec Spa; Carmelo Smiroldo, Marketing Manager di Bernava Spa, il professore Gaetano Giunta; Andrea Bartoli, Fondatore di Farm Cultural Park; Salvatore Marchese, Responsabile Polo Energetico integrato A2A spa; Mariangela Cambria, Marketing Manager di Cottanera, il professore Mario Bolognari. Le conclusioni saranno affidate a Luigi Rizzolo, Presidente del Gruppo Energia Sicindustria.

Per i Giovani di Sicindustria le due tavole rotonde, che saranno aperte dai saluti di Ivo Blandina, Presidente della Camera di Commercio di Messina, e Sveva Arcovito, Presidente dei Giovani Imprenditori di Sicindustria Messina, rappresentano un momento di dibattito e di confronto necessario per individuare modelli imprenditoriali moderni e sostenibili per sviluppare nuove forme di responsabilità sociale ed etica di impresa.

A chiudere l’evento sarà, invece, uno spettacolo teatrale su un testo inedito di Alessio Caspanello e curato dal regista Vincenzo Tripodo dal titolo “Otto Storie di Giornalisti Eroi”. Lo spettacolo, messo in scena per raccogliere fondi a favore del Centro Clinico NeMo SUD,vedrà impegnati come attori Antonio Gullo e Alessio Pettinato, che verranno accompagnati dai passi di danza di Claudia Bertuccelli di “Oltredanza” e dal sax di Falvio Cometa.

E' possibile assistere allo spettacolo, ritirando l’invito presso la sede di Sicindustria, in Piazza F. Cavallotti n.3 a Messina, all’interno del Palazzo Camerale, fino alla giornata di venerdì 21, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, e poi all’ingresso dello spettacolo, dalle 20.