"Sagre di qualità", 18 eventi certificati in tutta Italia: uno solo in Sicilia - Tempostretto

Tra i riconoscimenti del 2022, assegnati oggi al Senato, c'è la sagra del pesce di Letojanni

Nella sala Koch del Senato della Repubblica questa mattina si è tenuta la cerimonia di consegna del marchio “Sagra di qualità”. Sono 18 le sagre certificate nel 2022 con un marchio attribuito al termine di un iter documentale e di rigorose verifiche sul campo, come da apposito disciplinare dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (Unpli), che promuove e salvaguarda questi eventi. “Il marchio “Sagra di qualità” – spiega il presidente Antonino La Spina – è la certificazione rilasciata dall’Unpli e identifica le manifestazioni che promuovono prodotti tipici storicamente legati al territorio, rappresentative della storia e della tradizione, che puntano alla promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali. Il marchio non è una premiazione ma il riconoscimento per il grande lavoro che viene svolto”.

I nuovi 18 riconoscimenti del 2022

Le nuove 18 sagre certificate nel 2022, si aggiungono alle 27 che hanno ottenuto il riconoscimento nel 2019 e alle 20 del 2020. Tra le 18 new entries del 2022, una sola sagra siciliana, quella del pesce che si tiene a Letojanni. Questo il dettaglio di tutte le nuove sagre certificate: Sagra dei Fagioli (Cellole, Caserta); Sagra Agosto Donadese (Donada, Rovigo); Sagra del Maccheroncino di Saragolla (Garrufo, Teramo); Sagra dei maccaruni (Gavignano, Roma); Festa dell’Uva (Giovo, Trento); Sagra del pesce, (Letojanni, Messina); Sagra del Melone (Massanzago, Padova); Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago (Mezzago, Monza e Brianza); Sagra dei Sughitti (Montecassiano, Macerata); Sagra dei ceci e dello zafferano (Navelli, L’Aquila); Sagra degli Scarpinòcc (Parre, Bergamo); Sagra del Cecatiello (Paupisi, Benevento); Sagra delle Cozze (Pedaso, Fermo); Sagra della Paccozza (Pesco Sannita, Benevento); Sagra della Zucca e del Cappellacio Ferrarese (San Carlo, Ferrara); Sagra del Bacalà (Sandrigo, Vicenza); Sagra delle Radici di Soncino (Soncino, Cremona); sagra Tovena in festa (Tovena, Treviso).