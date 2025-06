Sale sul treno da Messina per Giardini ma scompare nel nulla, avviate le ricerche

Non si hanno più notizie di Rodolfo Tedesco dalla serata di sabato

Sono state avviate le ricerche di Rodolfo Tedesco, di Giardini Naxos, del quale non si hanno più notizie dalla serata di sabato. L’uomo si trovava al Policlinico di Messina e dopo aver lasciato l’ospedale è salito su un treno per raggiungere una casa accoglienza a Giardini Naxos. Tedesco è però sceso alla stazione di Galati e da allora non è stato più possibile rintracciarlo. Questa mattina è stata presentata denuncia della sua scomparsa alla stazione carabinieri di Messina Arcivescovado. Le forze dell’ordine invitano a contattare il numero unico di emergenza 112 in caso di avvistamento o notizie utili per il suo ritrovamento.