Salice, cade un palo sulla strada provinciale: era stato segnalato da dieci giorni - Tempostretto

Per rimuoverlo sono stati tagliati i cavi telefonici: paese isolato per le prossime ore. La consigliera Feminò: "Non si può aspettare che accada una tragedia prima di intervenire"

MESSINA – Il forte vento che ha bersagliato la città di Messina non ha risparmiato le zone collinari. A farne le spese è stato un palo della Tim, caduto sulla strada provinciale che porta a Salice, proprio alla fine del paese. Un problema non da poco, che poteva essere risolto agendo prima. Il 21 novembre, infatti, al numero preposto per i pali pericolanti era stato segnalato più volte che quello in questione pendeva pericolosamente verso la strada, a causa dei rami degli alberi che, cadendo, hanno tirato giù i cavi, trascinando sempre di più il palo verso terra.

Il palo pericolante segnalato nei giorni scorsi: sabato pomeriggio la caduta, per fortuna senza alcun passante nei paraggi

Sabato pomeriggio la caduta, che per fortuna non ha arrecato danni a cose o persone. Ma per risolvere il problema, liberando la strada, sono stati tagliati alcuni cavi della Tim che portano nelle case di Salice la linea telefonica fissa e quella internet. Per qualche giorno, si spera per poco, i cittadini della zona dovranno convivere con questo disagio.

Feminò: “Poteva succedere una tragedia”

“Il problema è sempre il dialogo – racconta la consigliera comunale Antonella Feminò, che da giorni si è fatta portavoce dei cittadini che hanno segnalato a più riprese la questione all’azienda – perché questo disagio poteva essere evitato. Per fortuna non si è fatto male nessuno con la caduta del palo, ma poteva succedere di tutto. E non è possibile che prima di intervenire si aspetti che succeda una tragedia”.

La consigliera poi prosegue ringraziando uno dei responsabili della Tim e il commissario della Polizia Municipale Giovanni Giardina: “Se non fosse stato per loro non si sarebbe fatto niente, nonostante il palo caduto. Abbiamo rischiato tanto, perché quel palo poteva colpire un’auto e cadere sulla testa di qualcuno”.

Salice senza linea telefonica e internet Tim

Adesso resta il problema della linea tagliata, almeno fino a lunedì. “La maggior parte delle linee telefoniche e internet con Tim, dentro e fuori dal paese, non funziona – racconta Feminò -. Se l’intervento fosse stato fatto prima non si sarebbe rischiato niente per le persone e non si sarebbe creato un disagio grosso, visto che in zona Salice non tutte le altre reti hanno campo. Chi non ha cellulare resta tagliato fuori”.

Articoli correlati