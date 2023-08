Salice, la processione di Santo Stefano per le vie del villaggio VIDEO - Tempostretto

Il simulacro, portato a spalla dai fedeli, ha fatto rientro in parrocchia accompagnato dalla caratteristica "nacata"

MESSINA. Tantissimi fedeli hanno accompagnato ieri per il villaggio di Salice, la statua di Santo Stefano protomartire. La processione, partita dalla parrocchia di Santo Stefano Juniore, che sorge al centro del piccolo villaggio sui colli messinesi, si è poi snodata per le caratteristiche viuzze. Il simulacro, portato a spalla dai fedeli, ha fatto rientro in parrocchia poco prima della mezzanotte. Suggestivo e particolare il rientro in chiesa, con la statua accompagnata dal movimento dei portatori nella cosiddetta “nacata”. La processione è stata animata dal suono della Banda Musicale di Salice diretta dal maestro Francesco Celona.