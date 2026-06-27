Salina, diportista cade in mare ma viene salvato

Dopo essere partito da Capo d'Orlando per le isole la disavventura. Elicotteri e navi della Guardia costiera di Lipari sono riusciti a trovarlo

ISOLE EOLIE – Dopo essere partito da Capo d’Orlando, destinazione isole, la disavventura. Ma elicotteri e navi della Guardia costiera di Lipari sono riusciti a trovarlo. Nella mattinata di oggi, la sala operativa della Guardia costiera di Lipari ha ricevuto la segnalazione di una persona dispersa in mare, caduta accidentalmente da un’unità da diporto partita da Capo d’Orlando e diretta all’isola di Salina.

Ricevuta la richiesta di soccorso, la Guardia costiera ha immediatamente attivato il dispositivo di ricerca e soccorso (Sar), coordinando un’operazione che ha visto l’impiego di tre unità navali e richiedendo contestualmente l’intervento di un elicottero.

Fa sapere la Guardia costiera: “Le attività di ricerca si sono protratte senza soluzione di continuità e, dopo

circa un’ora e quindici minuti dalla segnalazione, il disperso è stato individuato in buono stato di salute, a circa quattro miglia nautiche a sud dell’Isola di Salina, consentendo di concludere positivamente l’operazione”.

L’Autorità marittima rinnova “l’invito a tutti i diportisti e agli utenti del mare ad adottare comportamenti improntati alla massima prudenza, utilizzando i dispositivi di sicurezza individuali e rispettando le norme di navigazione, al fine di prevenire situazioni di pericolo”.

L’immagine è di repertorio.