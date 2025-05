Salone delle Bandiere: via libera all’acquisto di nuovi arredi per 39mila euro

Nuovo volto per la sala di rappresentanza di Palazzo Zanca

Il Salone delle Bandiere, cuore istituzionale del Municipio di Messina dove si svolgono eventi, cerimonie e incontri ufficiali, si prepara a cambiare volto. Con una recente determina dirigenziale (la numero 3994 del 9 maggio 2025), la Direzione Generale del Comune ha dato il via libera all’affidamento diretto per la fornitura e posa in opera di nuovi pannelli decorativi e un tavolo per la prestigiosa sala.

Il motivo? Nella determina si legge che “l’attuale disposizione del tavolo e dei pannelli decorativi non consente un utilizzo ottimale dello spazio, limitando la possibilità di integrare future soluzioni tecnologiche e multimediali, ed appare non sufficientemente adeguata alla valorizzazione estetica della Sala di rappresentanza”.

Pannelli decorativi e nuovo tavolo

Il progetto prevede la realizzazione e l’installazione di pannelli decorativi e di un nuovo tavolo in legno, “con l’obiettivo di valorizzare l’identità istituzionale del Salone delle Bandiere e di garantire una maggiore funzionalità e rappresentatività dell’ambiente”.

Affidamento diretto

Dopo indagine di mercato, l’incarico per la fornitura e l’installazione è stato affidato all’operatore economico Antonio Morabito, con sede a Messina.

L’importo complessivo dell’affidamento ammonta a 32mila euro più iva, quindi 39mila 040 euro considerando l’iva al 22 %. La spesa è coperta da fondi comunali, già stanziati sul bilancio di previsione 2025.