San Procopio. Vigili del fuoco nuovamente impegnati per un altro incendio in 20 palazzine - Tempostretto

Dopo Sinopoli, si è sviluppato un altro incendio a San Procopio in venti palazzine storiche a San Procopio e per fortuna anche in questo caso disabitate

SAN PROCOPIO – Nel fine settimana appena trascorso, squadre dei vigili del fuoco di Polistena, Bagnara, Villa San Giovanni e Palmi , dopo l’incendio che ha interessato alcune palazzine disabitate di Sinopoli, sono state impegnate a San Procopio, in Aspromonte, dove hanno dovuto spegnere le fiamme che hanno coinvolto almeno una ventina di palazzine storiche, per fortuna anche in questo caso disabitate. Come per Sinopoli, lo scenario si è presentato difficile a causa della tipologia delle costruzioni, risalenti alla metà del novecento e realizzate con unica struttura portante in legno comune a tutti gli edifici. Diciotto vigili del fuoco e sei automezzi che sono intervenuti complessivamente sul posto.