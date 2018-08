Dagli arretrati agli incentivi per G7 e 118, l'Asp replica al Nursind

Il direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria provinciale, Daniela Costantino e il commissario Gaetano Sirna, sono intervenuti per replicare alle dichiarazioni del sindacato Nursind relayive alla problematica dei “continui ritardi nei pagamenti di arretrati di contratti, di attività del 118, del premio di risultato, di progetti” addebitati all’Asp.

Costantino e Sirna in premessa evidenziano che il sindacato avrebbe potuto rivolgersi direttamente all’Azienda per ottenere chiarimenti “nel clima di massima trasparenza e fattiva collaborazione che fin qui ha contraddistinto i rapporti tra questa direzione strategica e le organizzazioni sindacali tutte”. La relica punto su punto di Sirna e Costantino:

INCREMENTO NUOVO CCNL COMPARTO

“Il personale dell’area comparto sanità – si legge nella nota dell’Asp – è stato debitamente avvisato che gli incrementi tabellari previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016-2018 stipulato il 21 maggio scorso, sarebbero stati liquidati con le retribuzioni dei mesi di giugno e luglio. Anche le organizzazioni sindacali, compreso il Nursind, è stato informato di tale modalità di pagamento, determinata da motivi tecnici di natura informatica evidenziati dalla software house”.

INCENTIVAZIONE 118

“Per quanto riguarda gli emolumenti relativi al personale che effettua il servizio 118, gli stessi risultano corrisposti sino al mese di aprile 2018. I dati del maggio 2018, sono pervenuti dall’Azienda ospedaliera Papardo di Messina, sede della Centrale operativa 118, con note acquisite fra il 18 e il 20 giugno. Le competenze del mese di maggio, effettuati i dovuti riscontri con i dati della rilevazione presenze, saranno corrisposte con la retribuzione di agosto. Si è in attesa, ad oggi, dei dati relativi al mese di giugno che non risultano pervenuti”.

ATTIVITA' INTRAMOENIA

“Il pagamento dei compensi al personale di suporto all’attività intramuraria viene effettuato solitamente con cadenza bi-trimestrale. Ad oggi è in corso la liquidazione del bimestra maggio-aprile”

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

“La riattivazione dei tavili con tutte le organizzazioni sindacali . nursind compreso – e con le Rsu aziendali ha consentito la corresponsione delle fasce economiche per gli anni 2015 e 2016 compatibilmente con le risorse disponibili”

INDENNITA’ DI PRODUTTIVITA’

“Sono in corso i lavori propedeutici alla corresponsione della indennità di produttività di competenza dell’Oiv che verrà corrisposta non appena l’organismo indipendente di valutazione concluderà tale attività”

INCENTIVAZIONE EVENTO G7 DI TAORMINA

“Per la partecipazione del personale dipendente (di tutte le aree contrattuali) all’evento G7 di Taormina, tenutosi il 26 e 27 maggio 2017, è stato previsto dall’assessorato un fiananziamento ad hoc ammontante complessivamente a 30mila euro. Sono in corso di completamento le verifiche del personale in turno extrda pro G7 per il pagamento e l’eventuale utilizzo del surplus orario, scaturente dall’evento in esame, quale risposo compensativo”.

PROGETTO PER PERSONALE INFIERMERISTICO

“Il personale infermieristico (8 unità) che partecipò al progetto ‘Iniziativa per la tutela della salute e per la protezione delle popolazioni delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale esposte a distruttori endocrini’ impegnato complessivamente per 49 ore, a fronte delle 120 previste, giusto protocollo di intesa con l’Università degli studi di Messina, ha percepito quanto dovuto con gli emolumenti del mese di giugno (deliberazione n. 1639/C del 6 giugno 2018) immediatamente dopo l’incasso della relativa somma rimessa dall’Università di Messina con ordinativo di incasso n. 533 del 10 maggio 2018”.