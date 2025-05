Sanità. Falcomatà: “La Calabria che vogliamo? Quella che riesce a garantire il diritto alla salute”

Il sindaco di Reggio Calabria è intervenuto alla manifestazione regionale 'Sanità, Calabria alza la testa"

CATANZARO – “La Calabria straordinaria che vorremmo è quella che riesce a garantire il diritto alla salute dei suoi cittadini“. Lo ha dichiarato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, sabato alla manifestazione regionale ‘Sanità, Calabria alza la testa’.

“La Calabria che vorremmo – ha proseguito – è quella in cui esiste una sanità ospedaliera accessibile a tutti, una sanità territoriale funzionale, un sistema di emergenza – urgenza che non lascia morire nessuno e soprattutto, una sanità che garantisce l’accesso alle cure, anche se non si ha la possibilità di scegliere il medico da cui farsi curare. Perché l’accesso alle cure non può essere un privilegio ma un diritto irrinunciabile per i calabresi, che questo Commissariamento considera cittadini di serie B”.

“Pensare di risolvere i problemi della carenza di personale con i medici cubani è come tentare di svuotare l’oceano con un cucchiaino. Piuttosto, si lavori affinché i tanti giovani medici calabresi, che rappresentano delle eccellenze in termini di competenze e professionalità, possano tornare nella nostra terra per qualificare il nostro sistema sanitario.”

“Il messaggio che arriva da questa ‘piazza’ è deflagrante, perché non rappresenta solo delle legittime rivendicazioni, ma racchiude i tanti gridi di dolore di quelle famiglie che hanno vissuto il dramma della malasanità e che quest’oggi sono insieme a noi, non certo per posizione ideologica, ma per ribadire il sacrosanto diritto alla salute”.