Sanità. Nesci incontra Schillaci: “Servono scelte coraggiose, l’Europa deve diventare un alleato concreto”

Per l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Denis Nesci, la sanità è una priorità strategica anche a livello europeo

ROMA – «La sanità è una delle grandi sfide politiche del nostro tempo e non può più essere affrontata con interventi frammentati o di corto respiro», dichiara l’onorevole Denis Nesci a margine dell’incontro con il Ministro della Salute Orazio Schillaci. «Con il Ministro abbiamo avviato un confronto serio e diretto sullo stato del sistema sanitario italiano e sulle riforme necessarie per renderlo più moderno, efficiente e vicino ai cittadini».

«Oggi la politica ha il dovere di passare dalle analisi alle decisioni», prosegue Nesci. «Le idee e gli strumenti non mancano: ora serve la volontà di attuarli fino in fondo, superando ritardi e diseguaglianze territoriali che penalizzano soprattutto alcune aree del Paese».

Nel corso dell’incontro, forte l’attenzione su innovazione e capitale umano. «Investire in tecnologia e digitalizzazione non è una scelta ideologica, ma una necessità politica per garantire servizi migliori e sostenibili», sottolinea l’eurodeputato. «Allo stesso tempo, dobbiamo creare le condizioni affinché i giovani professionisti della sanità possano restare e crescere nel nostro Paese, senza essere costretti a cercare opportunità altrove».

«La sanità è una priorità strategica anche a livello europeo», conclude Nesci. «L’Unione europea deve essere parte della soluzione, non un semplice contenitore di regole. Coordinamento, risorse e visione comune sono fondamentali per costruire un sistema sanitario più forte, capace di affrontare le grandi sfide demografiche, tecnologiche e sociali dei prossimi anni».