Santa Lucia, un villaggio che rinasce grazie ai suoi giovani

Bambini e famiglie in piazza per la festa di Carnevale

MESSINA – Ancora una volta un evento organizzato per i piccoli del quartiere riscuote grande successo. L’associazione Giovani generazioni future continua a proporre giornate in piazza che possano coinvolgere i piccoli e le loro famiglie. Insieme all’associazione Musica perbene ha fatto ballare e cantare i partecipanti dal pomeriggio alla sera. Oltre 100 bambini e ragazzini hanno potuto godere di un pomeriggio in maschera, fatto di giochi e intrattenimento totalmente gratuito.

Il riscatto di un quartiere a rischio

A prendere la parola sul palco per salutare i partecipanti il consigliere della II Municipalitá Salvatore Lanfranchi. “Sono felice di vedere così tante persone in piazza e che i bambini possano avere quello che le vecchie generazioni non hanno avuto. Quando ero ragazzino io i genitori tendevano a portarci fuori dal quartiere, oggi abbiamo l’occasione di rimanere e farlo rinascere”, racconta.

Il nome scelto per l’associazione non è casuale. Il desiderio del consigliere, nato e cresciuto in questa periferia, è che le giovani generazioni future possano raccogliere i frutti del lavoro seminato oggi dalla sua squadra di volontari. E conclude: “Finalmente Santa Lucia può dire di non essere seconda a nessun villaggio di Messina”.