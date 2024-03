Santa Margherita, i primi massi per la messa in sicurezza del litorale

Messina. Ieri al porto di Tremestieri l'avvio

MESSINA – Lavori per la messa in sicurezza a Santa Margherita. Si tratta del tratto di costa di fronte all’abitato. Sono stati trasportati ieri in cantiere, al porto di Tremestieri, i primi massi necessari per la realizzazione dei pennelli ripascitori e delle scogliere nel litorale. Saranno collocati sui luoghi di intervento con l’ausilio di un motopontone”. Ad annunciarlo è l’assessore all’Ambiente e alla Difesa del suolo Francesco Caminiti. Di recente, aveva annunciato interventi d’urgenza per 250.000 euro.

I primi di febbraio era stato il comitato “Salviamo Galati Marina” a porre l’accento sulla necessità di u intervento urgente nelle zone dopo l’ultima mareggiata del 10 febbraio. Aveva sottolineato Giulia Ingegneri, presidente del comitato: “A quasi un anno dall’ultimo evento che ha ulteriormente segnato il territorio di Galati Marina e S. Margherita, nulla si è mosso. Si era ravvisata la necessità della messa in opera di una serie di interventi al fine di ripristinare le strutture presenti a difesa del litorale e, in alcuni tratti, la realizzazione di ulteriori azioni a tutela dell’abitato. In primis, sarebbe stata necessaria una rifioritura della barriera esistente, nei punti di maggiore fragilità, per fronteggiare al meglio la stagione più rischiosa per la zona in questione. Ma le lungaggini burocratiche, come sempre, non sono a favore del cittadino”.

In quell’occasione, aveva risposto così l’assessore Caminiti: “Per gli interventi strutturali, con il ripristino dei pennelli, siamo in attesa di risposte regionali e nazionali per un importo pari a 1.700.000 euro”.

