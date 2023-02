Sede stradale allagata

MESSINA. Ancora disagi questa mattina a causa della forte mareggiata che nella notte ha colpito la zona sud di Messina. La SS114 all’altezza di Santa Margherita era stata nuovamente chiusa in quanto nuovamente allagata e riaperta intorno alle 8,30. Le ruspe sono in azione per rimuovere la sabbia e ripristinare al più presto il passaggio. Lunghe code sulla strada interna di Runci.