Mare in strada a Santa Margherita. Ss 114 riaperta, transito regolato dai vigili FOTO - Tempostretto

La carreggiata è ridotta, sul posto la Polizia Municipale. Il video

Il maltempo, come previsto, arriva nella zona sud di Messina. A Santa Margherita il mare si è spinto fino in strada ed è stato necessario chiudere la strada statale 114, intorno al km 11.600, all’altezza del semaforo per Pezzolo. La circolazione è garantita a doppio senso nella strada interna, dove il traffico è andato in tilt. Grossi danni anche al lido Zahir.

Sul posto sono presenti Anas, la Protezione Civile e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

AGGIORNAMENTO ORE 9.30: La strada statale 114 è stata riaperta in modo parziale, i vigili urbani regolano il transito dalle due direzioni.