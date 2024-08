Al grido di “Viva Maria” si rinnova la festa patronale. In attesa dei tradizionali fuochi di mezzanotte

MESSINA – Ieri il corteo di 40 barche in omaggio a Maria. Oggi è il giorno della festa patronale a Torre Faro. L’emozionante uscita dalla chiesa, Santa Maria della Lettera in processione per le vie del borgo e a mezzanotte i fuochi.