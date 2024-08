Torre Faro si prepara alla festa patronale: oggi il corteo di barche notturno

Sarà creato un "percorso che celebra la nostra devozione a Santa Maria della Lettera" dalle 21. Domani la processione

MESSINA – Tutto pronto alla tradizionale festa patronale di Torre Faro. Tra oggi e domani, in attesa della santa messa delle ore 18.30 e della consueta processione per le vie del borgo marinaro, diversi eventi culturali sono stati organizzati per i fedeli e i cittadini che partecipano numerosi alla celebrazione.

Il ricco programma di eventi è partito già ieri, venerdì 16 agosto, con l’esposizione fotografica nel salone della casa canonica che ripercorre i momenti più significati della comunità. Anche oggi, sabato 17 agosto, dalle 20 alle 24, sarà possibile visitarla. Nelle stesse serate, fino a oggi alle 24, davanti alla canonica ci sarà l’installazione “di arte effimera e scene marinare”, con al centro gli antichi mestieri del mare che caratterizzano la cultura del villaggio.

Stasera, alle 21, suggestivo il corteo di barche che illuminerà la notte “con un percorso che celebra la nostra devozione a Santa Maria della Lettera”. A seguire, alle 21.30, le bande musicali di Fiumedinisi e di Faro Superiore sfileranno per le vie del paese. Domenica, invece, la santa messa, la processione e infine i tradizionali fuochi pirotecnici alle 24.