Santa Teresa di Riva, tutto pronto per lo Street Food di primavera - Tempostretto

Via Roma ospiterà lo show del cibo di strada da oggi a domenica 7 maggio

Mesi di contatti, pianificazione, organizzazione, selezione degli operatori, i partner, definizione dell’immagine e della comunicazione, poi il villaggio da allestire: circa una settimana di lavori continui, fino a tarda sera, per arrivare al taglio del nastro, oggi alle 18 in via Roma, del ‘Santa Teresa Street Food’ di primavera.

All’inaugurazione saranno presenti il sindaco del Comune ionico, Danilo Lo Giudice, e Alberto Palella, fondatore del ‘Messina Street Food Fest’ e amministratore di ‘Eventivamente’.

“Abbiamo fatto un grande sforzo – osserva Palella – riuscire a organizzare in provincia due importanti eventi in pochissime settimane. Devo ringraziare il lavoro di squadra di tutti i collaboratori. Arrivare in una località nuova, avvertire l’attesa, apprezzare l’accoglienza e poi vedere che l’idea prende definitivamente forma, aggiungi l’adrenalina per ogni ‘nuovo debutto’, sono un mix di emozioni alle quali non ci si abitua mai”.

“Devo, inoltre, ringraziare il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, l’assessore al Turismo e Spettacoli, Ernesto Sigillo, il resto dell’amministrazione, funzionari e dipendenti del Comune, la Polizia municipale per il supporto che ci hanno dato e ci daranno in questi giorni”.

Appuntamento, quindi, dalle 18 di oggi all’1 di notte, con 27 operatori gastronomici che firmano buon cibo, originali proposte e rivisitazioni delle migliori tradizioni siciliane del cibo da strada, musica dal vivo; due gli angoli bevande.

Sabato 6 e domenica 7 maggio il Santa Teresa Street Food sarà aperto anche la mattina dalle 11.30 alle 15.

È possibile seguire e taggare della manifestazione sui canali social ufficiali, Facebook e Instagram: messinastreetfoodfest special guest dell’evento Lorenzo Tripi, responsabile di @italyfoodprnsicily, grazie alla collaborazione con ‘Italy Food Porn Sicilia’, appartenente al gruppo ‘Italy Food Porn’.

ELENCO OPERATORI