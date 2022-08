Sant'Agata Militello, 338 mila euro per la transizione digitale - Tempostretto

L'assessore Scurria: "Cinque progetti finanziati, dopo bilancio di previsione attiveremo i servizi"

SANT’AGATA- Il Comune di Sant’Agata Militello ha ottenuto il finanziamento di cinque progetti relativi alla transizione digitale, da realizzarsi mediante i fondi messi a disposizione dal PNRR.

In particolare, partecipando agli avvisi ministeriali dedicati alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Comune ha ottenuto risorse per complessivi 338 mila euro per abilitazione al cloud per le PA locali, esperienza del cittadino nei servizi pubblici, adozione della piattaforma pagoPA, adozione appIO ed estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID/CIE.

“Oggi – dichiara l’assessore con delega alla digitalizzazione Antonio Scurria – cittadini e imprese utilizzano in maniera sistematica i servizi digitali della Pubblica Amministrazione che, pertanto, devono essere sempre più performanti ed efficienti. Questo obiettivo si basa sulla realizzazione di buone infrastrutture digitali, sulla valorizzazione dei dati e sulla creazione di competenze digitali. Non appena approvato il bilancio di previsione procederemo all’attivazione dei vari servizi, in capo all’area dei servizi finanziari che ha curato tutte le procedure amministrative delle richieste di finanziamento”.