 Caos, musica e auto sulla spiaggia: l’estate infernale dei residenti di Sant’Agata VIDEO

Caos, musica e auto sulla spiaggia: l’estate infernale dei residenti di Sant’Agata VIDEO

Silvia De Domenico

Caos, musica e auto sulla spiaggia: l’estate infernale dei residenti di Sant’Agata VIDEO

venerdì 19 Giugno 2026 - 13:10

Il nuovo lido sotto casa preoccupa i cittadini: “Ben vengano le nuove imprese ma nel rispetto delle regole”

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Si preannuncia un’estate infernale quella dei residenti di Sant’Agata. Gli abitanti del villaggio rivierasco sono molto preoccupati per il caos che comporterà l’attività del nuovo lido sotto casa. “Abbiamo già vissuto l’inferno l’anno scorso. Musica fino a tardi, rumori molesti e auto che rimanevano intrappolate sulla spiaggia”, raccontano i cittadini.

nuovo lido sant'agata

“Ben vengano le nuove imprese ma nel rispetto delle regole”

Le loro case si affacciano sulla spiaggia e la nuova attività balneare si trova a pochi metri da loro. “Ben vengano le nuove imprese ma sempre nel rispetto delle regole”, precisano. Sono cittadini che abitano in questa zona tutto l’anno e non solo nel periodo estivo e chiedono di poter convivere con le attività balneari in un clima sereno. Non sono contro il lavoro e le nuove strutture ma temono per la vivibilità dei prossimi mesi.

nuovo lido sant'agata

“Era un paradiso, ora è l’inferno”

“Questo era un paradiso terrestre ora è l’inferno. La scorsa estate sono andato a vivere altrove perché non potevo dormire. Ho fatto denunce, segnalazioni, esposti e appelli ma non sono serviti a niente”, dice amareggiato il signor Correnti. “Ho fatto tanto sacrifici per comprare una casa che adesso è invivibile”, aggiunge.

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Accessi al mare nel degrado

La spiaggia poi versa in condizioni di degrado, così come gli accessi al mare. Erbacce alte, rifiuti e grosse perdite da uno scarico fognario. “Qui un tempo c’era il giglio di mare, oggi non la definirei nemmeno una spiaggia ma solo una distesa di sabbia lasciata all’incuria”, conclude.

nuovo lido sant'agata

Il nuovo comitato dei residenti della litoranea nord

I residenti di Sant’Agata non sono gli unici a segnalare disagi notturna legati alla movida. A loro si uniscono i residenti di Contemplazione, Paradiso e Pace. Tutti insieme si sono uniti in un comitato e hanno raccolto delle firme per farsi ascoltare dalle istituzioni.

8 commenti

  1. Francesco Cappello 19 Giugno 2026 13:30

    La riviera non può restare in questa situazione.
    Se davvero la giunta Basile volesse avviare la nuova (terza) fase, bene, inizio fin da subito proprio dalla riviera.
    Musica ballo fino all’una e non alle 3.
    Parcheggio provvisorio sulla vecchia cava in oanoramica e bus navetta per e da il litorale.
    Infine: elaborare insieme al PUG un piano territoriale di riqualifica e rilancio della riviera.
    Ultimissima riflessione: speriamo avvenga presto la riqualificazione urbana del litorale Sud (Maregrosso-Gazzi) in modo che le discoteche si trasferiscano a Sud.
    La riviera è adatta per gli Sport nautici, i porticcioli o gli approdi, e i piano Bar.
    La Movida si sposti a Sud.

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  2. Alessandro Orlando 19 Giugno 2026 13:55

    Per Francesco Cappello. La Riviera Nord ai Signori e gli altri al Sud?

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  3. Nunziatina Bernava 19 Giugno 2026 15:39

    Buongiorno desidero il contatto del comitato

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  4. Vincenzo Lanza 19 Giugno 2026 16:48

    Dove si trova il comitato? Qui Contemplazione qui ancora peggio barche abbandonate da anni spazzatura da x tutto la notte non si dorme

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  5. Arcistufo2.0 19 Giugno 2026 18:11

    Manca l’interlocutore principe in questa storia.
    Il comando dei vigili urbani sta predisponendo i controlli del caso?
    Il comune sta verificando le licenze ed il rispetto delle regole?
    Continuiamo a non includere nella discussione il soggetto principe di questa lunga e triste storia.
    Il comune di Messina.

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  6. pippinu 19 Giugno 2026 18:42

    le Baracche nciuriati Lidi ahahahahahahah si comincia……

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  7. Giuseppe Calapristi 19 Giugno 2026 18:47

    Tutta la riviera ridotta ad uno schifo baracche per tutto il litorale e musica a palla fino oltre le tre di notte per non parlare di ubriachi ed altro.
    Di tutto ciò forse dobbiamo ringraziare la giunta Basile.

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  8. Marisa 19 Giugno 2026 21:07

    Ogni anno si ripete la stessa storia senza mai venirne a capo.Controlli inesistenti,musica con decibel non regolari,viabilità bloccata e confusione fino a notte fonda,clacson che contribuiscono a completare il disagio di noi residenti.Bisogna fare rispettare le regole e fare controlli per poter trovare un equilibrio che possa andar bene a tutti

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