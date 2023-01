Santo Stefano Briga, torna dopo 40 anni la processione di Santa Lucia VIDEO - Tempostretto

Oltre 100 mila euro donati da una famiglia del villaggio per il restauro della chiesetta: “Tutto nato grazie a un sogno”

MESSINA. Una tradizione persa nel tempo, una festa sconfitta dagli anni, era infatti dal 1978 che la statua di Santa Lucia non veniva portata in processione, fino a ieri, quando l’effige lignea della Santa di Siracusa è stata accolta fra le strade del “Soprano”. Un ritorno che ha avuto il via grazie a un sogno, quello fatto da Lorenzo Clemente, un cittadino di Santo Stefano, il quale più volte ha sognato la Vergine Santa Lucia che esprimeva la volontà che la piccola chiesa a Lei dedicata, ormai sconsacrata da anni e vittima dell’abbandono, venisse restaurata.

Restauro da oltre 100 mila euro

Padre Lino Grillo, parroco della parrocchia San Giovanni, ha accolto il desiderio della famiglia Clemente-Catalano, che ha donato oltre 100 mila euro per consentire l’esecuzione dei lavori. È iniziato così l’iter per il restauro della chiesetta di Santa Lucia, lavori diretti dell’architetto Marialucia Micali ed eseguiti da maestranze locali, alcuni dei quali hanno offerto il loro servizio in maniera volontaria. Durante i lavori un’incredibile scoperta; dietro un muro in mattoni forati è stato rinvenuto un affresco riconducibile ai Basiliani, che sposterebbe cosi la data di costruzione della chiesa molto indietro, intorno all’ anno 1000. Altri parti di pitturazioni ed elementi architettonici sono stati rinvenuti, nascosti dai lavori di rifacimento che si sono succeduti negli anni. Un importante scoperta, posta adesso all’attenzione della Soprintendenza dei Beni Culturali. La consacrazione della chiesetta, situata al centro del villaggio, è avvenuta lo scorso 11 dicembre, alla presenza dell’Arcivescovo di Messina Giovanni Accolla e del sindaco di Messina Federico Basile. In contemporanea al restauro della chiesa, è stato realizzato anche quello della statua lignea, eseguito dal restauratore Carmelo Geraci. L’effige è stata restituita alla comunità stefanota in tutto il suo splendore. Il simulacro verrà collocato nella nuova chiesa, che assicura il nuovo parroco di Santo Stefano Matteo Culletta: “Diventerà un luogo di preghiera aperto ai fedeli”.