Saponara, incidente in via Kennedy

L'intervento della polizia locale

Incidente in via Kennedy, stamani a Saponara, fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte. Due i veicoli interessati, entrambi diretti verso il centro cittadino lungo l’arteria adiacente al torrente Saponara.

La Polizia Locale, intervenuta sotto il coordinamento del comandante Daniele Lo Presti, ha fatto i rilievi necessari accertando che uno dei conducenti, durante una manovra di svolta a sinistra verso via Tomasi di Lampedusa, non ha concesso la precedenza al veicolo sopraggiungente da dietro. L’impatto, di tipo fronto-laterale, ha provocato il distacco del paraurti di uno dei due mezzi.

Al termine delle verifiche è stata contestata la violazione al conducente che ha fatto la manovra, con conseguente decurtazione di due punti dalla patente.

Grazie al pronto intervento della Polizia Locale, la viabilità non ha subìto particolari disagi.