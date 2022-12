Savoca. Via le barriere fisiche e cognitive: il museo comunale sarà più accessibile - Tempostretto

Finanziamento di 390mila euro dal Ministero della Cultura

SAVOCA – Un altro finanziamento per il Comune di Savoca: oltre 390 mila euro arriveranno dal Ministero della Cultura per il progetto di rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali del Museo Comunale Città di Savoca. “Una grande soddisfazione soprattutto per il valore che assume questo progetto – ha dichiarato il sindaco Massimo Stracuzzi – che permetterà una maggiore apertura per il nostro museo e la possibilità di realizzare attività ed iniziative che coinvolgano sempre più il turismo accessibile ed inclusivo, in linea con la politica dell’amministrazione”.

Il direttore Cavallaro: “Faremo un museo ‘vivo’ e sempre pronto ad accogliere”

Il finanziamento sarà sicuramente il trampolino di lancio per la struttura che, dopo un periodo di fermo, da quest’anno ha iniziato ad essere vissuta dalla popolazione e dai turisti. “Siamo soddisfatti di questa grande opportunità per il rilancio del museo, fermo ormai da troppi anni e non più adeguato alle nuove necessità sociali – ha sottolineato il direttore Diego Cavallaro -, Infatti, grazie a questo progetto, il Museo di Savoca potrà allinearsi alla recente definizione dettata dall’Icon che punta l’accento anche sull’accessibilità e l’inclusività di tutti, soprattutto dei diversamente abili. I musei devono promuovere la diversità e la sostenibilità, non solo di chi presenta disabilità motorie, ma pensando anche a chi deve lottare ogni giorno con altre disabilità fisico-cognitive. Vogliamo che il museo diventi una realtà viva e sempre pronta ad accogliere chiunque voglia nutrirsi di arte, cultura e bellezza senza ostacoli e barriere”.

Già da alcuni mesi il museo comunale di Savoca è proiettato ad essere una struttura di attrazione ed un punto di ritrovo per tutto ciò che è arte in senso lato, grazie al nuovo direttore che, solo per passione, si sta impegnando nella promozione della struttura e nell’ampliamento della stessa. “Siamo grati a Cavallaro per tutta l’attività che svolge, garantendo anche l’apertura costante del museo – ha concluso il sindaco Stracuzzi – e soprattutto per l’interesse per la città di Savoca e la promozione culturale”.