Savoca. “Genitori al tappeto”, incontro sulla genitorialità

Appuntamento online sabato pomeriggio alle 14

SAVOCA – Sabato 10 maggio alle ore 14:00 avrà luogo una nuova iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale di Savoca in favore della genitorialità, nell’ambito del progetto “Palio Giovanile dell’Identità e del Territorio – Città di Savoca”, finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione all’Avviso “Benessere in comune” e finalizzato a promuovere iniziative sia ricreative che educative a supporto delle famiglie per accompagnarle nella gestione delle problematiche generazionali, a migliorare la coesione sociale delle comunità più piccole e a organizzazione eventi ad hoc. Per partecipare occorre telefonare al numero 340.6721975.

Tale progetto il cui iter di adesione e di programmazione è stato seguito dall’assessore Sergio Trimarchi è ormai giunto alle battute finali e nel corso dei precedenti mesi ha visto la creazione di importanti momenti ricreativi e di comunità grazie alle collaborazioni con: la Parrocchia di Santa Rosalia e San Francesco di Paola guidata da Don Agostino Giacalone, la Parrocchia SS Maria Assunta guidata da Don Francesco Broccio e la Pro Loco Savoca APS con il testa il Presidente Simon Palato e tutta l’associazione.

L’incontro promosso dal Presidente del Consiglio Marica Piazza ha il fine di offrire ai genitori supporto per la crescita dei propri figli in età pediatrica. “L’idea, afferma Marica Piazza, è nata da un costante e riflessivo dialogo con la bravissima puericultrice Federica Salemi Scarcella, perché ora come non mai è necessario offrire informazioni utili affinché ogni famiglia possa compiere scelte ponderate e responsabili durante la crescita dei propri figli”.

“Il mio obiettivo come puericultrice – afferma Federica Salemi Scarcella – è quello di fornire alle famiglie informazioni aggiornate ed imparziali: solo così è possibile davvero supportare i genitori e aiutarli a riscoprire il loro senso critico che li porterà ad essere davvero i migliori genitori per i propri figli. È da qui che nasce il progetto “Genitori al tappeto”, una mattinata in cui affrontare diverse tematiche teorico-pratiche sulla genitorialità e sul mondo dei bambini.”

“Il progetto “Palio Giovanile dell’Identità e del Territorio – Città di Savoca” – ha dichiarato il sindaco Massimo Stracuzzi – ha permesso al Comune di Savoca di promuovere iniziative di comunità che hanno migliorato la coesione e il senso di appartenenza tanto nei bambini che nelle famiglie, i target del bando “Benessere in Comune”, grazie alla piena collaborazione tra Amministrazione comunali, Parrocchie ed Enti del Terzo Settore. Speriamo che la Presidenza del Consiglio rifinanzi la misura così da poter promuovere nuove iniziative ricreative ed educative per tutta la comunità”.