Savoca, istituito l'albo degli avvocati per l'affidamento di incarichi: 49 le istanze - Tempostretto

Completato l'iter avviato a luglio dalla Giunta Stracuzzi

SAVOCA – Il Comune di Savoca ha istituito l’albo degli avvocati a cui attingere per l’affidamento di incarichi di patrocinio e difesa, stragiudiziale e giudiziale. L’iter era stato avviato lo scorso luglio dalla Giunta del sindaco Massimo Stracuzzi. L’avviso pubblico che ne era conseguito aveva fissato al 20 agosto il termine ultimo per la presentazione delle domande, termine poi prorogato al 16 settembre 2022. Alla scadenza sono pervenute 49 domande di iscrizione all’albo, altre 2 istanze sono invece pervenute nei giorni successivi e quindi escluse.

L’elenco per il conferimento degli incarichi è strutturato in ordine alfabetico e in cinque tipologie di contenzioso: amministrativo, civile, lavoro, penale e tributario, con annesse sottosezioni per i legali abilitati alle giurisdizioni superiori. “Con grande orgoglio – ha affermato il sindaco Stracuzzi – posso affermare che, da ora in poi, l’amministrazione potrà nominare gli avvocati attingendo dall’elenco istituito, scegliendo il legale in base a dei criteri ben definiti dal Regolamento comunale. Abbiamo ricevuto richieste da studi del foro di Roma, di Varese, di Lecce, di Cagliari, di Palermo, di Catania e di altre province, ma anche di Messina e ciò conferma come Savoca sia una cittadina molto conosciuta e seguita”.