Savoca. Nel weekend l’Antica Fiera di San Francesco di Paola

Torna nei giorni 17 e 18 maggio il tradizionale appuntamento nella frazione savocese

SAVOCA – Questo weekend in Savoca, nella frazione di San Francesco di Paola, avrà luogo l’Antica Fiera che ha avuto origine nella medesima frazione dal 1840, quando in seguito ad istanza del Comune il Re Ferdinando II emanò il decreto di istituzione del mercato, da tenersi una volta all’anno, facendolo coincidere con la ricorrenza del patrono che si venerava in contrada San Francesco di Paola-Catalmo. Un’antica fiera nella quale si commercializzava bestiame, prodotti agricoli e artigianali. L’edizione di quest’anno è rinnovata e finalizzata a dare una linea attuale e moderna della stessa. Infatti, il programma dei due giorni si caratterizza per: un’area food dove sarà possibile degustare prodotti tipici e una seconda area dedita all’artigianato locale.

Sabato 17 maggio alle ore 18:00 avrà inizio la fiera mercato con l’apertura degli stand, alle ore 19:00 avrà luogo un’esibizione di Danza curata dalla scuola di ballo “The Diamonds of Dance” della M. Rachele Siligato e Michael Giannì e alle ore 20:30 si esibirà in un duo comico/musicale l’artistica Cateno De Clò, giovane autore locale, con lo spettacolo “Cateno in Show”, a seguire il maestro Sergio Olivato, noto come “Chicos” con musica danzante e balli di gruppo.

Domenica 18 maggio alle ore 8:00 avrò luogo la Fiera-Mercato con le tradizionali bancarelle da fiera e alle ore 11:00 avrà luogo l’apertura degli stand con i percorsi gastronomici e di artigianato.

Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 avrà luogo un momento di animazione in favore dei bambini eseguito dall’Associazione “Baby Birba” e alle ore 19:30 si esibirà con un concerto di musica cantautorale il trio “FlightCase” con i più grandi successi di Musica italiana. Alle ore 20:30 una nuova esibizione di Danza curata dalla scuola di ballo “The Diamonds of Dance” della M. Rachele Siligato e Michael Giannì per concludere la manifestazione con il maestro Sergio Olivato, noto come “Chicos” con musica danzante e balli di gruppo.

“Anche questa abbiamo deciso di organizzare l’Antica Fiera di San Francesco di Paola per valorizzare le antiche tradizioni e l’artigianato locale – commenta il sindaco Massimo Stracuzzi – mediante la definizione di un evento che è al contempo turistico, culturale ed enogastronomico. Crediamo che questo format, ormai consolidato, rappresenti un appunto fisso per la comunità di Savoca e di tutto il territorio della Valle d’Agrò”.