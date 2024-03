Savoca, pista di atletica: oltre 2100 firme per salvarla. Il sindaco rassicura

Stracuzzi: "Struttura momentanea in arrivo". Il comitato "Salviamo l'Atletica" non molla e chiede un incontro urgente al Comune. La scadenza del 15 maggio si avvicina

di Carmelo Caspanello

SAVOCA – La battaglia per la pista di atletica di Savoca continua. Il comitato “Salviamo l’Atletica Savoca, Salviamo l’atletica leggera del comprensorio Jonico della Val d’Agrò” ha infatti raccolto oltre 2100 firme in favore della sua petizione, lanciata per scongiurare la chiusura dell’impianto. “Un segno che la causa sta a cuore a molti cittadini del comprensorio”, commenta Salvatore Distefano, presidente del comitato, nato per dare voce ai giovani atleti e alle rispettive famiglie. “Ringraziamo i firmatari e la comunità intera – aggiunge – e invitiamo chi non l’avesse ancora fatto a unirsi a noi, alla nostra causa”.

Il comitato in pressing sulle istituzioni. Il comitato è in continuo contatto con le istituzioni coinvolte nella vicenda, Comune di Savoca e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), “in pieno spirito collaborativo e costruttivo al solo fine di trovare soluzioni, con i soggetti coinvolti. Abbiamo appena inviato una richiesta al Comune di Savoca per fissare urgentemente un incontro”, spiega Distefano.

La scadenza del 15 maggio e la necessità di una soluzione tampone. “La data del 15 maggio, in cui Rfi sgombererà completamente l’area della pista, sulla quale è stato già ubicato parte del cantiere per il raddoppio ferroviario, si avvicina inesorabilmente. Bisogna affrettarsi coi lavori per la soluzione temporanea, altrimenti si interromperà, forse per sempre, l’attività dell’Atletica Savoca”, chiosa Distefano. “Dobbiamo prevenire questo scenario e per farlo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutta la comunità”.

Il sindaco Stracuzzi rassicura: “Nuova pista e struttura momentanea in arrivo”. Il sindaco Massimo Stracuzzi, dal canto suo, ha voluto rassicurare la cittadinanza: “Procede l’iter per la nuova pista di atletica e per la struttura momentanea che ospiterà gli sportivi dell’atletica leggera in attesa che venga realizzato il nuovo impianto. La sinergia messa in campo tra l’amministrazione Savocese, i vertici di RFI e i tecnici, sta consentendo di accelerare i tempi x ottenere in tempi rapidi questa struttura in una posizione strategica”.

L’obiettivo del comitato: un futuro prospero per l’atletica a Savoca. “Il nostro obiettivo – conclude il presidente del Comitato Distefano – è una comunità sportiva in salute e un futuro pieno di successi, non solo agonistici, per i nostri atleti”.