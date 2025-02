Savoca. Venerdì “recruiting day” nell’ex scuola elementare di Rina

Aziende dalla ristorazione selezioneranno le seguenti figure: lavapiatti, banconista di bar​, chef​, aiuto cuoco​ e cameriere di sala​

SAVOCA – Venerdì 21 febbraio 2025, dalle 9.30 alle 13.00, nei locali dell’ex scuola Santi Muscolino di Savoca, in via Rina Inferiore, si svolgerà il “Recruiting Day”, l’evento che mette in contatto aziende e candidati promosso da Sviluppo Lavoro Italia, il CPI di S. Teresa di Riva, il Dipartimento Regionale Lavoro​ – Servizio XI – CPI Messina e Villafranca – UOB di Francavilla, Santa Teresa di Riva e Giardini Naxos​ e l’Ido Point del Comune di Savoca.

Aziende operanti nel settore gastronomico del territorio, selezioneranno i candidati per le seguenti figure: lavapiatti​, banconista di bar​, chef​, aiuto cuoco​, cameriere di sala​.

Per partecipare basta presentarsi direttamente il giorno del recruiting day dove i ragazzi del Servizio Civile del Comune di Savoca registreranno le presenze ed indirizzeranno verso le singole aziende.

All’evento parteciperanno la dottoressa Carmelina Maimone di Sviluppo Lavoro Italia, Ente in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’avv. Agata Di Blasi ed il dott. Pasquale Nava funzionari del centro per l’impiego di Santa Teresa di Riva che illustreranno come sia importante attivare costantemente processi di valorizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, al fine di reperire una regolare occupazione.

Sarà presente il Sindaco del Comune di Savoca, architetto Massimo Stracuzzi, insieme alla referente IDO Point di Savoca, Nunzia Trimarchi, per comunicare gli importanti risultati ottenuti dallo sportello IDO locale che è stato il primo aperto nella riviera jonica e che, quotidianamente, offre un valido supporto all’utenza, dalla stesura dei curricula, alla richiesta dello spid fino alla gestione del colloquio di lavoro, nonché alle imprese nell’elaborazione della scheda per la ricerca di personale.

Un appuntamento per puntare alla crescita occupazionale ed allo sviluppo delle attività aziendali.

per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook dell’Ido Point del Comune di Savoca oppure telefonare al CPI Santa Teresa di Riva tel. 335 8734358 o all’IDO POINT Comune di Savoca tel. 0942 756038.