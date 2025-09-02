 Sbarca a Messina con 2,5 kg di droga, 25enne bloccato dai Cc

Alessandra Serio

martedì 02 Settembre 2025 - 09:52

Pesca grossa del Nucleo Radiomobile che fermano una vecchia conoscenza con cocaina e hashish in auto

Messina – Ha la fedina penale macchiata il 25enne arrestato in flagranza dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio, allo sbarco dei traghetti provenienti da Villa San Giovanni. Il ragazzo viaggiava con l’auto imbottita di droga: 2 chili di hashish e mezzo chilo di cocaina.

Cocaina e hashish in auto

Il pusher è finito nella rete dei militari del Nucleo Radiomobile che controllavano gli sbarchi dello Stretto di Messina. Quando i militari gli hanno chiesto i documenti il giovane è diventato nervoso, convincendoli a perquisire il veicolo. E’ così che hanno trovato i 20 panetti di hashish ed il pacco con la cocaina.

Migliaia di dosi pronte a invadere il mercato messinese

La droga è stata sequestrata e inviata ai Ris per gli esami di laboratorio. Il ragazzo è ora in attesa di comparire davanti al giudice per la convalida dell’arresto. La droga, destinata al mercato messinese, sarebbe stata suddivisa in migliaia di dosi pronte da essere spacciate.

