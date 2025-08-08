Sbarco del Don Giovanni d’Austria, il programma della festa

Venerdì e sabato in Piazza Unione Europea sarà allestito un villaggio storico rinascimentale, il 9 agosto poi la manifestazione scenica

MESSINA – L’associazione Aurora, in collaborazione con l’Associazione Aps “Tercio Viejo de Sicilia” e la compartecipazione del Comune di Messina, preparano la settimana di eventi dedicata allo Spettacolare Sbarco del Don Giovanni d’Austria (7-10 agosto), che quest’anno arriva alla sua XVIII edizione. In questa nuova edizione, in particolar modo, verrà fuori un’idea innovativa, riguardante l’allestimento di un villaggio storico di epoca rinascimentale che, nei giorni 8 e 9 agosto, troverà il suo posto in Piazza Unione Europea, negli spazi antistanti il Municipio. La capitaneria di porto sparerà, nella serata di sabato, 21 colpi a salve per celebrare l’evento.

Qui verranno allestiti campi d’arme e si svolgeranno tantissime attività che coinvolgeranno tutti i visitatori, tra cui il tiro con l’arco, tornei e duelli. Scopo di questa iniziativa sarà quello di ricostruire storicamente quell’atmosfera cinquecentesca caratterizzata da un via vai continuo di mercanti, intellettuali, personaggi importanti europei nelle strade centrali della città di Messina, che scalpitavano in attesa di assistere allo Spettacolare Sbarco del Don Giovanni d’Austria. Associazioni partecipanti: Associazione Storica “Pro Mili S. Pietro”, Associazione “Giovanna d’Arco” di Castanea, Associazione Gonzaga, vari espositori ed artigiani messinesi.

Il programma dello Spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria

Venerdì 8 agosto

Ore 10 inaugurazione del villaggio rinascimentale in Piazza Unione Europea

Ore 11 a bordo della nave scuola Palinuro una conferenza “Sulle rotte delle malvasie senza confini”

Ore 15:30 Incontro istituzionale con i partner della rete euro-mediterranea

Ore 18 Mercato rinascimentale “Arti e mercanti” in Piazza Unione Europea

Ore 21 spettacolo con le comunità etniche presenti a Messina “Popoli in festa” Piazza Unione Europea

Sabato 9 agosto

Ore 9:30 a Palazzo Zanca incontri istituzionali e presentazione profetto “La Serenissima a Lepanto”.

Ore 10 Trofeo Velico Don Giovanni d’Austria a cura della Lega Navale

Ore 16:45 Imbarco figuranti su nave Palinuro e imbarcazioni dal Molo Colapesce e Porticciolo di Nettuno

Ore 17:15 Premiazioni Trofeo Velico

Ore 17:45 Benedizione dell’anello e Cerimonia dello Sposalizio del Mare

Ore 18:30 ingresso nel porto del Corteo Storico Navale

Ore 19:30 sbarco dalla nave Palinuro, a seguire ingresso trionfale in Piazza Unione Europea e momento scenico con attori e comparse in costume

