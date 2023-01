Scacchi, al torneo Kodokan trionfa il lituano Stremavicius - Tempostretto

Si è concluso il Festival Internazionale di Scacchi che ha visto 132 concorrenti partecipare. Il messinese Otera vince nell'Open C

MESSINA – Sono stati 132 i concorrenti che hanno partecipato al Festival Internazionale di Scacchi “Città di Messina Porta della Sicilia” edizione 2023. A imporsi nell’Open A, il torneo che ha incluso i giocatori di massimo livello, è stato il Grande Maestro lituano Titas Stremavicius (immagine in evidenza della premiazione), che ha preceduto l’olandese Ernest Sipke e l’ucraino Andrej Sumets, primo degli italiani Michel Bifulco di Palermo, al settimo posto; prima scacchista donna in classifica la cilena Damaris Abarca Gonzales.

La cerimonia di premiazione dei vincitori è stata affollata dagli scacchisti partecipanti, ricordiamo provenienti da 17 paesi di quattro continenti (dal Cile all’India, dalla Svezia al Sud Africa) e ha visto presenti il Sindaco Federico Basile e l’Assessore alle politiche sportive Massimo Finocchiaro.

Gli scacchisti messinesi

La partecipazione “straniera” al Festival è stata qualificata e numerosa anche negli altri open: in quello B si è imposto l’olandese Daniel Aziz, seguito al terzo posto dallo statunitense Andrew Pheasant, tra loro al secondo posto si è inserito Federico Cargiano di Caserta; nell’Open C invece ha trionfato un giovane messinese, Alberto Otera, quasi all’esordio nelle gare agonistiche, che ha realizzato sette vittorie su sette, dietro di lui l’appena dodicenne ucraino Oleksandr Zagrebelnyi, seguito da un altro messinese, Corrado Marrapodi. Tra i scacchisti della Città dello Stretto vanno segnalati anche Andrea Centorrino, piazzatosi al quinto posto nell’open intermedio e il quindicenne Andrea Isgrò che è stato premiato per aver realizzato la migliore variazione rating in positivo di tutto il Festival.

Alberto Otera, vincitore nell’Open C, al momento della premiazione

L’organizzazione Kodokan

L’evento si è costituito come la manifestazione scacchistica più prestigiosa mai realizzata in Sicilia negli ultimi anni ed è stata realizzata dall’Apd Kodokan, da due decenni impegnata in città nella promozione dello sport della mente, gli scacchi. Importante il sostegno delle istituzioni con il patrocinio del Comune di Messina e delle tante aziende del territorio che hanno creduto nella valenza sportiva, culturale ed anche turistica della manifestazione. La sinergia di queste forze in campo ha fatto “vincere” la Città, ha fatto “vincere” Messina.

