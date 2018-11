Per le vie del borgo con la "Comunità di Guidomandri Superiore"

SCALETTA ZANCLEA - Al via la terza edizione della tradizionale sagra “per le vie del borgo” che si terrà il 24 novembre a Guidomandri Superiore, frazione collinare di Scaletta Zanclea. La kermesse è ormai un appuntamento autunnale consueto, patrocinato dal Comune di Scaletta Zanclea ed è interamente organizzata da giovani e non solo abitanti del luogo, che si sono con entusiasmo riuniti volontariamente formando il gruppo “Comunità di Guidomandri Superiore”.

Durante il percorso enogastronomico, che partirà da piazza San Nicola e attraverserà tutta la via Ortogrande, sarà possibile degustare prodotti tipici locali e di stagione, il tutto accompagnato da un buon vino novello offerto dagli abitanti della frazione che con traboccante felicità attendono di aprire le loro botti e dell ‘ azienda “agricola enonatura”. Saranno presenti alla manifestazione gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario Cuppari di San Placido di Calonerò che presenteranno il loro vino speciale prodotto nei vigneti esterni alla scuola.

L evento sarà animato dal gruppo folkloristico “canterini ciuminisani”. L ‘obiettivo della manifestazione rimane sempre lo stesso quello di tutelare i prodotti della terra. Questa sagra , grazie anche al supporto dell attività locali diventa veicolo di conoscenza , di spirito volontario e solidale. Un esempio da valorizzare ed imitare in tempi in cui l’unica forza su cui poter contare è la voglia di fare. A tal proposito anche per quest’anno il ricavato per intero verrà impiegato in opere di bene pubblico e di comune utilizzo.