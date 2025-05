Scalinata piena di erbacce, “così i turisti non torneranno più”

Serve una scerbatura da effettuare al più presto

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Politiche turistiche… per non farli tornare più. Mi sono imbattuto in tre turisti giapponesi che, dopo una sosta al parco Aldo Moro, hanno percorso la scalinata che conduce su via Torrente Trapani. Dopo essersi fatto un selfie, mi hanno guardato e mi sono veramente vergognato”.

La foto che ci è stata inviata mostra le pessime condizioni in cui si trova la scalinata, piena di erbacce. Giriamo la segnalazione a Messina Servizi affinché effettui la scerbatura e la pulizia.