Domenica niente tram. Ma la gente non lo sa e aspetta alle fermate

"Si informano i viaggiatori che il servizio tranviario, in via sperimentale, è sospeso nell'intera giornata di domenica 27 gennaio 2019. Ordine di servizio numero 17 del 25 gennaio 2019. In alternativa si potrà usufruire del servizio Bus Shuttle 100".

Un breve messaggio sul sito dell'Atm, che non si è premurata di inviare un comunicato stampa alle redazioni in modo tale da avvisare meglio i cittadini. Che oggi il tram non fosse in linea, in pratica, lo sapeva solo chi è finito per caso sul sito dell'Atm, mentre altri poveri ignari cittadini lo hanno scoperto solo direttamente alle fermate, almeno in quelle in cui era affisso l'avviso cartaceo.

Senza considerare il fatto che se il tram alcune domeniche c'è e altre no, con tutti questi esperimenti, si genera confusione nell'utenza, che non può più contare sulla certezza del mezzo pubblico.

Il servizio tranviario domenicale era stato sospeso a ottobre e riattivato l'8 dicembre fino a domenica scorsa, 20 gennaio.

Sempre sul sito dell'Atm, poi, al di sotto di quel messaggio, nello spazio "avvisi tram", un beffardo "servizio regolare", che invece regolare non è affatto.