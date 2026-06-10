Scatti da Gaza, la mostra sui rifugiati e sulla Palestina approda a Milazzo

La mostra fotografica “I Grant You Refuge” arriva a Palazzo D’Amico

MILAZZO – La mostra fotografica “I Grant You Refuge” arriva a Milazzo. Dal 14 al 28 giugno Palazzo D’Amico di Milazzo ospiterà “I Grant You Refuge”, una mostra fotografica collettiva e diffusa che raccoglie gli scatti di sei fotografi palestinesi di Gaza. La mostra itinerante è un progetto ideato dal fotografo e filmmaker documentarista Paolo Patruno e curato dal fotografo palestinese gazawi Shadi Al-Tabatibi. A promuovere l’iniziativa l’Assemblea per la Palestina – Milazzo. Ingresso libero.

L’inaugurazione si terrà domenica 14 giugno alle ore 18:00 presso Palazzo D’Amico.

Saranno presenti in collegamento

Paolo Patruno , l’ideatore del progetto della mostra itinerante, fotografo e filmmaker documentarista;

, l’ideatore del progetto della mostra itinerante, fotografo e filmmaker documentarista; Shadi Al-Tabatibi , il curatore della mostra, fotografo palestinese di Gaza e uno degli autori degli scatti esposti.

, il curatore della mostra, fotografo palestinese di Gaza e uno degli autori degli scatti esposti.

Interverranno inoltre

René Abu Joub , Coordinamento Messina Palestina;

, Coordinamento Messina Palestina; Hana Barqawi, artista palestinese,

che faciliteranno anche la traduzione dell’intervento di Shadi Al-Tabatibi.

“I Grant You Refuge” raccoglie le fotografie di sei fotografi palestinesi di Gaza — Jehad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar Ashtawy, Saeed Jaras e Shadi Al-Tabatibi — sei sguardi interni, sei testimoni oculari della devastazione in corso a Gaza e di una delle più gravi catastrofi umanitarie del nostro tempo.

Attraverso il linguaggio della fotografia documentaria, la mostra restituisce frammenti di vita, resistenza, perdita, cura e dignità del popolo palestinese. Le immagini non si limitano a raccontare la distruzione, ma riportano al centro le persone, i volti, le storie e la quotidianità di una popolazione segnata dalla violenza sistematica e dalla tragedia umana che sta travolgendo Gaza.

Il titolo dell’esposizione, “Ti concedo rifugio”, trae ispirazione dall’omonima poesia della scrittrice e poetessa palestinese Hiba Abu Nada, uccisa a Gaza il 20 ottobre 2023. Una scelta che conferisce alla mostra anche una dimensione di memoria e testimonianza.

Il percorso espositivo

L’esposizione comprende 90 fotografie nei formati A3 e A2, accompagnate da materiali di approfondimento e da un video documentario.

Già ospitata in numerose città italiane, “I Grant You Refuge” arriva a Milazzo come occasione di riflessione culturale, umana ed educativa. In un tempo segnato da una continua esposizione alle immagini e da una crescente assuefazione alla violenza, la fotografia documentaria può diventare uno strumento capace di educare lo sguardo, stimolare consapevolezza e sviluppare sensibilità e senso critico, soprattutto tra i più giovani.

La mostra può inoltre essere ospitata anche in contesti scolastici attraverso selezioni ridotte e adattabili per numero di fotografie, concordate con il curatore in base agli spazi e alla fascia d’età degli studenti.

Nell’anno scolastico 2025/2026 la mostra è stata inoltre ospitata dall’Istituto Superiore Renato Guttuso di Milazzo all’interno del progetto scolastico “Educare alla Pace”, coinvolgendo studentesse e studenti in un percorso di riflessione attraverso il linguaggio della fotografia documentaria.

Durante il periodo espositivo sarà possibile ricevere informazioni e contatti per ospitare la mostra in scuole, associazioni e spazi culturali del territorio.