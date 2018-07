De Luca nomina i suoi fedelissimi. Molti "jonici" e con il marchio Fenapi

“Si parte con la nuova stagione anche nelle società partecipate. Ringrazio i componenti uscenti per il lavoro svolto nell’interesse della comunità”. Con l‘immancabile post su Fb, il sindaco Cateno De Luca annuncia la nomina dei componenti dei Consigli di amministrazione di Atm, Messinaservizi e Amam. Confermata l’indiscrezione su Enzo Caruso alla presidenza del Teatro (vedi articolo a parte).

Tra i “prescelti” spiccano i nomi di alcuni fedelissimi di De Luca e di molti esponenti col marchio Fenapi (Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori di cui De Luca è ex presidente) e provenienti dalla zona jonica. Ma vediamo nel dettaglio.

L’ex consigliere provinciale e attuale presidente del Gal peloritani, Giuseppe Lombardo, che è stata l’ombra di De Luca per tutta la campagna elettorale, è stato nominato a capo del Cda della Messinaservizi. Gli altri componenti sono Maria Interdonato (candidata in una delle liste di De Luca ) e Lorenzo Grasso, quest’ultimo ex presidente del Consiglio ed ex sindaco di Alì Terme.

Carlo Cerreti (meglio noto come Roberto), anche lui ex consigliere provinciale e anche lui parte dell’entourage di De Luca , entra nel Cda dell’Amam, che sarà presieduto da Salvo Puccio, già esperto a titolo gratuito del sindaco (vedi qui) . L’altro consigliere designato è Roberto Cicala, consulente informatico Fenapi.

Francesco Gallo , ex esperto della giunta Leonardi, ex segretario provinciale del Pd, uomo che per molto tempo è stato vicinissimo a Genovese, oggi consigliere fidatissimo dell’attuale sindaco , ha pronta una poltrona nel Cda dell’Atm. Il ruolo di presidente sarà svolto da Giuseppe Campagna, dirigente Fenapi e presidente dell’ente di formazione Enfip. Prenderà il posto di Giovanni Foti, il manager torinese chiamato in riva allo Stretto dall’amministrazione Accorinti. Svolgerà il ruolo di consigliere anche Roberto Calabrò Aquila, candidato in una delle liste di De Luca alle amministrative e risultato tra i più votati.

Ecco tutte le nomine firmate da De Luca nel pomeriggio:

ATM

Giuseppe Campagna, con funzioni di presidente

Roberto Calabrò Aquila

Francesco Gallo

MESSINASERVIZI

Giuseppe Lombardo, con funzioni di presidente

Maria Interdonato

Lorenzo Grasso

AMAM

Salvo Puccio, con funzioni di presidente

Carlo Cerreti

Roberto Cicala

P RESIDENTE DEL CDA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE

Enzo Caruso

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ATM

Pietro Picciolo

COMPONENTE DEL CDA NELLA SRR MESSINA AREA METROPOLITANA SPA

Santi Briguglio Polò

DLT