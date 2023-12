Schifani: "I fondi prelevati sul ponte? Può nascere un conflitto istituzionale" - Tempostretto

Il presidente della Regione siciliana: "Occorre sempre una concertazione tra i vari livelli dello Stato, come prevede la Costituzione"

“ll governo regionale ha sempre sostenuto il ponte sullo Stretto. Altra cosa sono i fondi prelevati dal governo nazionale per un importo addirittura maggiore di 300 milioni di euro. Il tema è delicato perché costituisce un precedente. Occorre sempre una concertazione tra i vari livelli dello Stato, come prevede la Costituzione. Quindi mi auguro che questo fatto non si ripeta perché si aprirebbe un conflitto istituzionale che nessuno vuole”. Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ritorna sull’argomento ponte e sui fondi tolti per la Sicilia (intervista su Skytg24, fonte Ansa).

Ieri aveva precisato: “L’auspicio della presidenza della Regione è che il ministro Salvini si possa attivare per restituire le maggiori risorse sottratte alla Sicilia. Risorse necessarie per sostenere importanti investimenti per lo sviluppo dell’isola. Quanto alla grande opera, la Giunta si era impegnata a destinare un miliardo di euro di risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027. La cifra di 1,3 miliardi non era stata invece concordata”.

