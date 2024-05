“Scintilla”, Nadia Terranova incontra i lettori alla Feltrinelli

Oggi, alle 18, alla Feltrinelli di Messina la presentazione dell'ultimo romanzo dell'amata autrice messinese

MESSINA. ”In una casa ai bordi di una città mitica, circondata da un giardino dove lo scirocco scompiglia i fiori di oleandro e le chiome degli agrumi, c’è un antico camino. E lì, fermo davanti a quel camino spento, c’è Antonio, un bambino in attesa del ritorno della madre, partita per proteggere il suo amore più grande: la Natura minacciata dagli uomini. Mentre aspetta, scende dalla cappa una bambina misteriosa, con i capelli rossi come un piccolo fuoco e il viso pieno come la luna. È Scintilla…”.

Nadia Terranova incontrerà i suoi lettori, giovedì 16 maggio, alle 18, alla Feltrinelli di Messina e insieme a Tiziana Marchese, per raccontare il suo “Scintilla“, il nuovo romanzo arricchito dalle illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio.

Se due persone che si vogliono molto bene desiderano incontrarsi, il tempo è un accidente. La cronologia non conta. La razionalità è aggirabile. Non importa se qualcuno ci crederà o meno , saranno loro a credere in ciò che accade. E non avranno bisogno di nient’altro, a parte un vecchio camino.

