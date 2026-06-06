 Sciopero dei trasporti, Basile invita i sindacati a sospendere la protesta e a un "confronto costruttivo" a Palazzo Zanca

Sciopero dei trasporti, Basile invita i sindacati a sospendere la protesta e a un “confronto costruttivo” a Palazzo Zanca

Redazione

Sciopero dei trasporti, Basile invita i sindacati a sospendere la protesta e a un “confronto costruttivo” a Palazzo Zanca

sabato 06 Giugno 2026 - 15:00

La nota del sindaco a FILT-CGIL, UIL Trasporti, FAISA CISAL e ORSA Trasporti in vista dello stop del prossimo 8 giugno.

MESSINA – Il sindaco Federico Basile ha affermato di aver “formalmente chiesto” a Filt-Cgil, Uil trasporti, Faisa Cisal e Orsa Trasporti di sospendere la protesta in programma per l’8 giugno. Lunedì, infatti, le organizzazioni sindacali dovrebbero scioperare nella fascia oraria dalle ore 16:00 alle ore 24:00. Come aveva annunciato anche Atm sul proprio sito, i motivi dello sciopero sono la “gestione del personale e le reiterate violazioni dell’accordo integrativo aziendale e del Ccnl”. Le “criticità organizzative connesse a ferie, riposi e turnazioni”. La “carenza di corrette relazioni industriali e mancato confronto preventivo”. E le “criticità legate a sicurezza, organici e organizzazione del servizio”.

Basile, invece, ha chiesto la sospensione della protesta e un incontro, da tenere a Palazzo Zanca il 15 giugno alle 12. L’obiettivo sarebbe di “approfondire le questioni poste alla base della vertenza e favorire un confronto costruttivo nell’interesse dei lavoratori, dell’azienda e della cittadinanza”. Il sindaco ha proseguito: “L’amministrazione comunale resta aperta al dialogo e al confronto, nella convinzione che il percorso dell’interlocuzione rappresenti la strada migliore per affrontare eventuali  criticità esistenti e individuare soluzioni condivise”.

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