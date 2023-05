Sciotto: "Finora solo chiacchiere al vento, niente trattative serie" - Tempostretto

Secondo il presidente del Messina, le offerte arrivate hanno "condizioni irrealizzabili"

“Al momento non è pervenuta alcuna offerta reale per l’acquisto delle quote societarie, se non contenente condizioni sostanzialmente irrealizzabili e dipendenti dalla volontà di terzi”. Così in una nota del Messina.

“Al momento – dice il presidente Pietro Sciotto – non è stato sottoscritto nessun patto di riservatezza e non è in corso alcuna trattativa secondo quelli che sono i crismi di questa situazione, ma, purtroppo, solo chiacchiere al vento. In assenza di novità rappresentate da interlocutori realmente interessati ad avviare una trattativa seria, non possiamo guardare con ottimismo al futuro immediato del Messina”.