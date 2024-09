Sciotto: “Rinnovo la fiducia a Modica, no alle dimissioni”

La risposta all'annuncio dell'allenatore dopo Messina-Casertana

MESSINA – Il presidente del Messina, Pietro Sciotto, comunica di avere respinto le dimissioni di mister Giacomo Modica. “Non solo le respingo ma gli rinnovo ancora più fiducia di prima”, mette in evidenza in un comunicato.

Dopo il pareggio in casa, queste le dichiarazioni dell’allenatore: “Ringrazio i giocatori che sono stati stupendi in questi due mesi, ma oggi termino qua perché la mia salute vale di più. Colgo occasione per ringraziare tutti, non ci sono più i presupposti per andare avanti e quindi mi fermo, grazie”.

