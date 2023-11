Sconfitto il Ct Vela Messina, pari in casa per il Filari Tennis - Tempostretto

Fatali i doppi ai messinesi nella semifinale scudetto in A1, per i tirrenici pari in casa ma si giocheranno la permanenza in A2 settimana prossima in trasferta

Il Tc Crema si aggiudica il primo round della semifinale scudetto in Serie A1 contro il Ct Vela Messina. Decisivi i doppi che si sono conclusi entrambi in favore della formazione lombarda, dopo che la batteria dei singolari era terminata sul 2 a 2. Domenica prossima, sui campi in terra rossa di viale della Libertà, servirà la gara perfetta per ribaltare la sfida e non concludere anzitempo la corsa scudetto. Nell’altra semifinale, i campioni in carica del Tc Sinalunga si sono imposti in casa, sempre per 4 a 2, sul Ct Palermo.

L’altra formazione messinese impegnata in questa post season è il Filari Tennis che deve lottare per salvarsi e mantenere la Serie A2. Sfida di andata in casa alla Cittadella Sportiva Universitaria che ha restituito un equilibrio perfetto: parità dopo i quattro singolari e parità anche dopo i due doppi. Per i siciliani settimana prossima trasferta a Lecce dove serve una vittoria, dopo i sei incontri in programma o dopo l’eventuale doppio di spareggio, per ottenere la salvezza.

Filari Tennis – Tc “Mario Stasi” Lecce 3-3

La sfida si apre con Castelnuovo che in una partita più equilibrata di quanto dica il punteggio supera Alessandro Coccioli per 6-2 6-4. Stesso risultato con cui sul campo affianco, quasi nello stesso tempo, Felipe Virgili batte il giocatore di casa Alberto Caratozzolo. Nel match tra numeri uno Martin Tiffon per il Filari piega agevolmente Juan Iliev lasciandogli appena quattro game in due set. Nell’ultimo singolare Francesco Conti per il Filari lotta contro Gabriele Leccisi, unica partita terminata al terzo set della giornata. Il primo set i due se lo giocano al tiebreak, dove il siciliano ha la meglio per 10 punti a 8, nei successivi due poi crolla l’alfiere del Filari e il pugliese chiude nettamente in suo favore la sfida. Nei doppi i capitani non rischiano e schierano in coppia i primi due di ogni squadra che si ritrovano a sfidare rispettivamente i numeri 3 e 4 avversari. Una vittoria a testa, sempre in due set, e discorso rimandato completamente al 3 dicembre, data del ritorno.

Luca Castelnuovo – Alessandro Coccioli 6-2 6-4

Alberto Caratozzolo – Felipe Virgili 2-6 4-6

Martin Tiffon – Juan Iliev 6-2 6-2

Francesco Conti – Gabriele Leccisi 7-6(8) 0-6 1-6

Tiffon/Castelnuovo – Virgili/Leccisi 6-1 6-1

Caratozzolo/Conti – Iliev/Coccioli 0-6 4-6

Tc Crema – Ct Vela Messina 4-2

Crema in vantaggio grazie al successo, in due set, di Andrea Arnaboldi su Fausto Tabacco. I peloritani acciuffavano il pari con la vittoria del francese Maxime Janvier su Robin Haase, dopo quasi due ore di match. Giorgio Tabacco non aveva difficoltà ad avere la meglio di Lorenzo Bresciani (6-4, 6-3 in un’ora e 20 di gioco), la gara più combattuta la giocavano i due numeri uno dell’incontro. Dopo due ore e mezza, ad esultare è stato Samuel Vincent Ruggeri (numero 294 del ranking Atp) che ha battuto, con il punteggio di 6-4, 6-7 (5), 6-3 Marco Trungelliti. Ai doppi, i fratelli Tabacco lottavano nel primo set, contro Golubev e Bresciani, che poi perdevano al tie break, per cedere nettamente nel secondo, mentre Trungelliti e Romboli issavano bandiera bianca, con un duplice 6-4, ad Haase e Vincent Ruggeri.

Arnaboldi b. F. Tabacco 6-3, 6-2

Janvier b. Haase 5-7, 6-0, 7-5

Vincent Ruggeri b. Trungelliti 6-4, 6-7 (5), 6-3

G. Tabacco b. Bresciani 6-4, 6-3

Haase-Vincent Ruggeri b. Trungelliti-Romboli 6-4, 6-4

Golubev-Bresciani b. F. Tabacco-G. Tabacco 7-6 (5), 6-1

