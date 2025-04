Scontro al vertice per il Volley Letojanni in trasferta contro l’Aquila Bronte

Sabato al PalaSport "Meli" ore 18 lo scontro tra la terza e quarta forza del girone H di serie B

LETOJANNI – Insidiosa trasferta per il Volley Letojanni che sabato rende visita all’Aquila Bronte. Una sfida d’alta quota quella che si disputerà alle ore 18 al PalaSport “Meli” e che vedrà opporsi la 3ª e la 4ª forza del girone H di Serie B. Un solo punto divide le due formazioni, a quota 31 gli etnei guidati dall’ex Claudio Mantarro a quota 30 i ragazzi di Balsamo, che sono reduci da due ottime prestazioni contro Lamezia e Volley Valley. I brontesi vorranno riscattare sicuramente la brutta sconfitta dello scorso weekend nella stracittadina contro la Ciclope. All’andata fu dominio letojannese con una vittoria netta per 3-0 in quella che ad oggi è sicuramente la più bella gara disputata in stagione da Arena e co.

Articoli correlati