Scontro con un tir sulla A1, muore 56enne di S. Teresa - Tempostretto

Michele Lorefice aveva appena trascorso le vacanze nella cittadina jonica e stava rientrando con la sua auto in Germania

Tragico incidente sull’autostrada A1, in provincia di Frosinone. A perdere la vita il 56enne Michele Lorefice, originario di S. Teresa di Riva e residente in Germania. Lorefice aveva appena trascorso le vacanze estive nella frazione santateresina di Misserio e stava facendo rientro in auto a Osnabrück. Viaggiava da solo a bordo di una Audi A1 quando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato con un tir. Il violento impatto gli è stato fatale. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, giunti sul posto con i Vigili del Fuoco e la Polstrada. L’incidente è avvenuto nella notte all’altezza del km 599 dell’Autostrada del Sole, tra i caselli di Anagni e Colleferro.