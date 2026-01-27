Davis sulla foresteria: “La utilizziamo gratuitamente, Messina deve brillare”

Il presidente vuole evitare fraintendimenti sull'utilizzo dei locali e si mette a disposizione dell'amministrazione comunale: "Impiegheremo le nostre energie fisiche ed economiche"

MESSINA – Il presidente dell’Acr Messina Justin Davis torna ad affidare un messaggio sui social riguardo un tema caldo, lo stato degli impianti che la squadra utilizza e in particolare le condizioni della foresteria. Nelle sue storie social Davis precisa: “A nome mio e di Morris (Pagniello, ndr) desideriamo precisare che utilizziamo la foresteria per gentile concessione gratuita del Comune di Messina, grazie alla disponibilità del sindaco Basile e dell’assessore Finocchiaro che si dimostrato sempre cordiali e collaborativi nei nostri confronti”.

Il presidente poi fa riferimento ad una trasmissione locale televisiva che ha acceso i riflettori su questo argomento: “Il lavoro dei giornalisti è fondamentale: vigilare, sollevare questioni e offrire spunti di miglioramento. Ringraziamo tutti i professionisti dell’informazione per il loro contributo. Come già comunicato all’amministrazione comunale siamo a completa disposizione per ogni loro esigenza. Non avanziamo richieste né pretese, ma esprimiamo gratitudine per il supporto quotidiano che riceviamo”.

“Il nostro unico obiettivo – chiosa Davis – è far brillare Messina come merita. A questo scopo impiegheremo tutte le nostre energie, fisiche ed economiche, ma abbiamo bisogno dell’unità di tutti: solo così potremo tornare ad essere IL MESSINA. Ci tenevamo a fare questa precisazione per evitare distrazioni, fraintendimenti o polemiche inutili. Abbiamo un obiettivo da raggiungere e dobbiamo farlo tutti insieme. Grazie sempre per il vostro supporto”.