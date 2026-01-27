 Davis sulla foresteria: "La utilizziamo gratuitamente, Messina deve brillare"

Davis sulla foresteria: “La utilizziamo gratuitamente, Messina deve brillare”

Simone Milioti

Davis sulla foresteria: “La utilizziamo gratuitamente, Messina deve brillare”

Tag:

martedì 27 Gennaio 2026 - 17:30

Il presidente vuole evitare fraintendimenti sull'utilizzo dei locali e si mette a disposizione dell'amministrazione comunale: "Impiegheremo le nostre energie fisiche ed economiche"

MESSINA – Il presidente dell’Acr Messina Justin Davis torna ad affidare un messaggio sui social riguardo un tema caldo, lo stato degli impianti che la squadra utilizza e in particolare le condizioni della foresteria. Nelle sue storie social Davis precisa: “A nome mio e di Morris (Pagniello, ndr) desideriamo precisare che utilizziamo la foresteria per gentile concessione gratuita del Comune di Messina, grazie alla disponibilità del sindaco Basile e dell’assessore Finocchiaro che si dimostrato sempre cordiali e collaborativi nei nostri confronti”.

Il presidente poi fa riferimento ad una trasmissione locale televisiva che ha acceso i riflettori su questo argomento: “Il lavoro dei giornalisti è fondamentale: vigilare, sollevare questioni e offrire spunti di miglioramento. Ringraziamo tutti i professionisti dell’informazione per il loro contributo. Come già comunicato all’amministrazione comunale siamo a completa disposizione per ogni loro esigenza. Non avanziamo richieste né pretese, ma esprimiamo gratitudine per il supporto quotidiano che riceviamo”.

“Il nostro unico obiettivo – chiosa Davis – è far brillare Messina come merita. A questo scopo impiegheremo tutte le nostre energie, fisiche ed economiche, ma abbiamo bisogno dell’unità di tutti: solo così potremo tornare ad essere IL MESSINA. Ci tenevamo a fare questa precisazione per evitare distrazioni, fraintendimenti o polemiche inutili. Abbiamo un obiettivo da raggiungere e dobbiamo farlo tutti insieme. Grazie sempre per il vostro supporto”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Messina, dimissioni del sindaco sì o no? De Luca scherza: “Basile non sta stampando i facsimili”
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED