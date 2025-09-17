 Scontro tra moto e autobus sulla Ss114, 15enne ricoverato in codice rosso

Gianluca Santisi

mercoledì 17 Settembre 2025 - 20:40

L'incidente si è verificato nelle vicinanze dello svincolo autostradale di Taormina

TAORMINA – E’ stato operato all’ospedale San Vincenzo di Taormina il 15enne di Mongiuffi Melia che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale all’altezza di Spisone, sulla Ss114, poco prima dello svincolo autostradale. Il giovane procedeva in sella ad una moto 50cc quando, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con un autobus di linea che proveniva dalla direzione opposte e poi con un’altra vettura. Il 15enne è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno condotto in codice rosso nell’ospedale taorminese.

