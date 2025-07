Scoperta un’evasione Imu da oltre 100mila euro nel porto di Gioia Tauro

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo sul rispetto delle normative fiscali e sulla gestione delle aree demaniali marittime

GIOIA TAURO – Un’evasione dell’Imu per oltre 100.000 euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza a carico di una società operante nell’area demaniale portuale di Gioia Tauro. A far scattare gli accertamenti sono stati i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, coordinati dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo sul rispetto delle normative fiscali e sulla gestione delle aree demaniali marittime.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la società avrebbe occupato per anni – senza versare i tributi dovuti – un’area di circa 29.355 metri quadrati nel territorio del Comune di San Ferdinando, su cui erano state realizzate strutture e impianti mai registrati al catasto. L’omessa dichiarazione avrebbe permesso alla società di eludere il pagamento dell’Imposta Municipale Unica per ben cinque annualità: dal 2020 al 2024.

L’indagine, condotta attraverso analisi documentali e incroci con banche dati catastali e comunali, ha fatto emergere gravi irregolarità fiscali. Le verifiche hanno confermato che la società non aveva mai assolto agli obblighi tributari legati all’occupazione dell’area concessa, configurando una condotta evasiva reiterata nel tempo.

Il danno per le casse comunali è stato stimato in circa 100.000 euro, cifra comprensiva di sanzioni e interessi. Il recupero dell’imposta evasa sarà ora curato dall’Ufficio Tributi del Comune di San Ferdinando. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio da parte della Guardia di Finanza, volta a tutelare la legalità economico-finanziaria e a garantire il rispetto delle norme in aree di particolare rilevanza strategica come quella del porto di Gioia Tauro.