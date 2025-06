Scopri Community, il nostro spazio dove la tua voce conta davvero

Community. Una nuova opportunità di coinvolgimento, condivisione e partecipazione per i lettori di Tempostretto

Tempostretto ha sempre considerato l’interazione con voi lettori un elemento essenziale del suo progetto editoriale. I commenti agli articoli, le segnalazioni WhatsApp e i contributi esterni di esperti ed opinionisti sono stati e continuano ad essere gli elementi portanti di una strategia che ha contribuito al successo del giornale e al suo elevato livello di gradimento.

Da oggi le opportunità di coinvolgimento migliorano e si accrescono. Attraverso un tool creato da Digitrend per i giornali online e adattato a Tempostretto, voi lettori sarete sempre più protagonisti. Lo strumento di cui parliamo si chiama Community, una piattaforma con cui voi lettori farete la differenza. Con Community sarete sempre di più parte attiva del racconto, avendo la possibilità di proporre in modo semplice e diretto i vostri contenuti – siano essi testi, immagini, video.

Perché partecipare? Perché i vostri contenuti valgono

In un’epoca in cui le informazioni si rincorrono alla velocità della luce, c’è bisogno di voci vere, di

esperienze dirette e sentite. I contenuti generati dagli utenti (UGC, user-generated content) non

sono solo “contenuti in più”: sono un ingrediente chiave per costruire relazioni, fare rete e

partecipare. E la vostra partecipazione è il cuore pulsante di questo cambiamento. Avete mai pensato di

essere voi a scrivere un articolo? Con Community potrete. Così come potrete inserire una segnalazione, un comunicato stampa e proporre un evento o uno spettacolo.

Quando condividete un’opinione, raccontate una storia, promuovete un avvenimento o caricate una foto dal luogo in cui vi trovate, offrite una prospettiva unica, reale, vicina. E questa autenticità è preziosa.

Con Community è tutto più facile (e coinvolgente)

Partecipare a Community è semplice: vi registrate direttamente sul nostro sito, utilizzando il banner apposito che trovate in fondo ad ogni articolo, e trovate un ambiente ideale, molto simile ai social network che già conoscete, ma con un focus chiaro: dare valore alle idee, agli interessi e alle storie.

Che voi vogliate condividere un pensiero, una visione, raccontare un fatto, promuovere un evento o esprimere un’opinione, Community vi accoglie e vi dà visibilità. E non è solo questione di apparire: è sentirsi parte di una comunità reale, in cui ogni contributo può generare confronto, riflessione e persino

cambiamento. Sapete che i contenuti creati dagli utenti sono considerati più affidabili dei contenuti

creati dai brand? Secondo le ricerche, la maggior parte delle persone si fida di più di chi parla con

sincerità e senza filtri.

I contenuti inseriti su Community da voi lettori, che riceveranno l’approvazione della redazione, saranno, inoltre, pubblicati su Tempostretto e così contribuiranno direttamente alla costruzione quotidiana del giornale, ricevendo grande visibilità.

Community è più di una piattaforma. È uno spazio digitale in cui le vostre idee possono trovare

casa, essere lette, commentate e magari persino diventare la base per nuovi articoli o

approfondimenti. Non restate ai margini. Partecipate, contribuite, condividete: entrate in Community e

fate sentire la vostra voce!