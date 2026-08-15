 Scossa di terremoto a Linguaglossa, 3.9 di magnitudo

Scossa di terremoto a Linguaglossa, 3.9 di magnitudo

Redazione

Scossa di terremoto a Linguaglossa, 3.9 di magnitudo

sabato 15 Agosto 2026 - 13:07

Con l'Etna in eruzione, nella zona catanese è stato registrato oggi da Ingv alle 10.24

CATANIA – La terra trema nel Catanese, scosso dall’Etna in eruzione. Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, registra una scossa di terremoto con epicentro Linguaglossa e 3.9 di magnitudo. Alle 10.24 di stamattina il terremoto è avvenuto a una profondità di 1 km. Il tutto sul versante lato Valle Alcantara.

Scossa a Linguaglossa

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato

26 Km a NW di Acireale (52622 abitanti)

37 Km a N di Catania (314555 abitanti)

59 Km a SW di Messina (238439 abitanti)

59 Km a SW di Reggio di Calabria (183035 abitanti)

88 Km a N di Siracusa (122291 abitanti)

96 Km a E di Caltanissetta (63360 abitanti)

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